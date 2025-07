¡Inesperado! Enrique Siu de la Furia Roja se despide de Calle 7 Panamá

Siu calificó su decisión como una de las más difíciles de tomar, especialmente luego de recibir la oportunidad de regresar a un formato que marcó su trayectoria en la televisión. "Después de ocho años se me dio la oportunidad de volver al campo de batalla y me ofrecieron completar toda la temporada. De verdad que me alegré bastante con la oportunidad", expresó.

Enrirque Siu sale de la temporada de Calle 7 Panamá por temas personales

El competidor de la Furia Roja, reveló que su salida del campo de batalla surgió tras una oferta laboral imposible de rechazar, directamente relacionada con su formación profesional.

"No sé si lastimosamente, pero me salió una oportunidad laboral en mi carrera. Yo estudié ingeniería industrial y trabajo en el área de cadena de suministro. Esta oferta se alinea con mis metas profesionales y representa un paso importante para superarme", afirmó el competidor.

La salida de Enrique Siu deja una huella en la actual temporada, donde su presencia fue celebrada por fanáticos que lo recuerdan desde las primeras ediciones del programa.