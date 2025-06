Madeline Pineda, vocalista de la agrupación de Jhonatan Chávez, explica su ausencia en las tarimas

“Madeline Pineda está en una pausa en su carrera artística porque está con un tema de salud no grave, pero es un tema, una condición de salud que estamos tratando (...). No ha pasado nada de lo que todo el mundo dice: que me botaron, que me fui, que peleé… nada de eso. Simplemente Madeline Pineda está en una pausa musical”, expresó la cantante.

Aunque no precisó cuánto tiempo durará esta pausa, la artista aprovechó para agradecer a sus seguidores por el cariño y los mensajes que ha recibido, expresando cuánto la extrañan.