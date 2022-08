¿Qué es de la vida de Sara Rivera, exparticipante de calle 7?

Antes y después de "La Gata" ex participante de C7pa

Es momento de recordar a la Bicampeona de Calle 7 Panamá (C7pa), aquí sabrás el ¿ qué es de la vida de Sara Rivera? y como ha sido su vida después de culminar su etapa como competidora; Sara, a tenido un público fiel que la acompañado en el antes y permanece en el después, si no eres conocedor del paradero de "La Gata" aquí te lo informamos.

Sara Rivera: Amor y viajes

"Cada día me enseñas tanto, de que el amor no solo se trata de frases bonitas, sino de levantarte día tras día eligiendo amar y respetar a esa persona que elegiste para toda la vida, de que amor es ser sus manos y pies en todo momento, los problemas de uno son los problemas de dos, de que el amor se trata de compartir los sueños y anhelos del otro, se trata de ver feliz a tu compañero, de ser su MEJOR AMIGO y decirle lo que no le gusta pero lo que nadie le dirá porque solo tu, solo el verdadero amor es sincero y honesto" estas fueron palabras que le dedico Sara, vía instagram a su esposo Angel Salazar, quien también fue competidor de C7pa.

La Bicampeona y su esposo se han mostrado fieles y temeroso de Dios, ambos son amantes de los viajes y se definen como "wanderlust" que significa pasión por viajar; ya que han visitado países como Turquía, Egipto, Costa Rica, Francia, Colombia y México, en donde han compartido su contenido turístico con todos sus seguidores, mostrando los diferentes platos, lugares para visitar y como disfrutan de las diferentes experiencias.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZ-YDt2MBLf%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by (@sarariveraoficial)

Sara Rivera: Su familia

sara.png El ¿qué es de la vida de Sara Rivera? es Dios, amor y su familia.

"La familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina" así lo menciona "La Gata" en una de sus publicaciones; siempre muestra lo unida que es con su familia, al igual que con la de su Esposo Angel. Sara, tiene una familia muy unida y suelen compartir juntos en restaurantes y preferiblemente si son de "sushi". La Bicampeona se ha mostrado muy feliz y aprovechando las cosas buenas que tiene la vida. "La familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina" así lo menciona "La Gata" en una de sus publicaciones; siempre muestra lo unida que es con su familia, al igual que con la de su Esposo Angel. Sara, tiene una familia muy unida y suelen compartir juntos en restaurantes y preferiblemente si son de "sushi". La Bicampeona se ha mostrado muy feliz y aprovechando las cosas buenas que tiene la vida.