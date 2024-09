Sheldry Saéz y su esposo anuncian que se convertirán en padres

No puedo creer que ahora seremos tres y que vienes a cambiar nuestras vidas para siempre. No puedo creer que ahora seremos tres y que vienes a cambiar nuestras vidas para siempre.

Decía parte del mensaje que colocó Sheldry en su cuenta de Instagram, revelando la feliz noticia.

Sin duda alguna, esta es una de las etapas más hermosas de la vida, y la modelo expresó su deseo de saborear cada momento e imaginar su vida junto a su bebé todos los días. ¡Felicitaciones!

"Bebé: Aprendimos a amarte en la espera, mucho antes de que existieras… o sí, ya existías en nuestros sueños y anhelos más profundos. Te buscamos tantas veces en el sillón de atrás desde el retrovisor del auto, en los niños que nos encontramos en el camino, en las fotos que salen en Instagram y canciones que nos llevaban a imaginarte, ya estabas en nuestras oraciones cada noche y en nuestros planes del futuro. Dios siempre nos demuestra que todo tiene su hora y que su obra perfecta no puede ser de agenda porque requiere primero de su permiso. No puedo creer que ahora seremos tres y que vienes a cambiar nuestras vidas para siempre. Queremos saborearnos cada momento e imaginar nuestra vida contigo cada día. Estamos listos para ocupar el cuarto en el que desde el día uno ya eras bienvenido (a). Te amamos #bebéencamino #seremospapás Gracias @sergiomadridphoto por estas fotos tan especiales que marcan el inicio de la etapa más importante de nuestras vidas."