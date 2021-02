SHOWBIZ • 4 Feb 2021 - 07:16 AM

Resulta casi imposible que Salma Hayek se quede sin palabras, pero el presentador Andy Cohen ha conseguido pillarla desprevenida en su última entrevista al preguntarle por la polémica en torno a Hilaria Baldwin, que ha sido acusada de mentir durante años acerca de sus raíces españolas después de que trascendiera que tanto ella como sus padres nacieron en los Estados Unidos.

Salma mantiene una bonita amistad con Alec Baldwin, esposo de Hilaria, desde que ambos trabajaron juntos en '30 Rock', por lo que debía medir con mucho cuidado sus palabras para no ofender al matrimonio y tratar al mismo tiempo de ofrecer una respuesta sincera. Pero si hay alguien que pueda lograr un equilibrio tan delicado, esa es ella.

"Dios mío, es una locura, sí", ha opinado la estrella mexicana tras pensárselo unos segundos. "Todo el mundo me pregunta si me he enterado, pero la verdad es que todos mentimos un poco. Ella hace feliz a mi amigo. Y es muy buena... me ha engañado hasta a mí. Porque es una excelente madre y tiene cinco hijos", ha añadido sin poder evitar algún que otro titubeo.

La infancia de Hilaria se dividió entre Estados Unidos y España, como ella misma ha explicado, aunque se identifica más con la cultura de este último país y, de hecho, intenta criar a sus hijos en un ambiente completamente bilingüe aprovechando su dominio de ambos idiomas. Salma, que no ha querido dejar de recalcar que considera a la profesora de yoga una buena persona, considera que en el fondo no pretendía ofender a nadie y además comprende que quiera ser española.

"No la juzgo, me siento honrada de que alguien quiera que su 'alter ego' sea similar a mis raíces. Me hace sentir orgullosa que la gente se siente inspirada por ellas, porque yo soy mexicano-libanesa, pero mis abuelos y mis ancestros por parte de madre son españoles. Yo creo que es muy lista por querer ser española", ha señalado.