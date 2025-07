Jorge Herrera dispuesto a trabajar con los 71 diputados tras asumir presidencia de la Asamblea

“Ya él me había saludado y cuando él subió allá, él no había saludado a las otras personas, pero sí tuvimos comunicación”,dice el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, tras circular un vídeo donde parecía que el mandatario José Raúl Mulino no lo quiso saludar. “Ya él me había saludado y cuando él subió allá, él no había saludado a las otras personas, pero sí tuvimos comunicación”,dice el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, tras circular un vídeo donde parecía que el mandatario José Raúl Mulino no lo quiso saludar.

Durante sus declaraciones, Herrera reconoció que inicialmente su candidatura para liderar la Asamblea contaba con el respaldo de 42 diputados, pero al momento de la votación, solo 37 votos se mantuvieron firmes a su favor.

Diputado Jorge Herrera, dispuesto a trabajar con diferentes bancadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1941862196373565789&partner=&hide_thread=false El presidente de la Asamblea Nacional señala su disposición para trabajar con los 71 diputados en esta nueva legislatura.



Detalla que en un inicio contaba con 42 votos de apoyo a su candidatura para presidir el Legislativo, sin embargo, al final quedaron 37.#DebateAbierto pic.twitter.com/uo896jhyWI — Telemetro Reporta (@TReporta) July 6, 2025

"Más allá de las cifras, lo importante es que hoy inicia una nueva etapa para el país, donde el diálogo y la voluntad política deben ser las herramientas clave para avanzar", expresó Herrera.

El nuevo presidente legislativo también hizo un llamado a la unidad y al respeto entre las distintas bancadas, señalando que trabajará en consenso para lograr una Asamblea funcional y al servicio del pueblo panameño.