Jorge Herrera niega señalamientos del contralor sobre supuesta donación a diputados

"Nosotros no teníamos nada que ofrecer y ganamos con la mayoría de los votos de una coalición de varios partidos políticos. Aquí no sé por dónde se corrió ese morbo. No nos sentimos preocupados porque nunca tuvimos la conciencia de ofrecerle nada a nadie", afirmó Herrera, al rechazar cualquier señalamiento de corrupción o compra de votos en la elección de la nueva directiva legislativa.

Jorge Herrera asegura que su elección fue legítima

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, negó este viernes los señalamientos que hizo el contralor de la República, Anel Flores, sobre un empresario amigo de él que supuestamente donó dinero a algunos diputados de Vamos y Cambio Democrático.



Agregó que la elección fue producto de acuerdos políticos legítimos: “Esta agrupación lo que hizo fue formar una coalición de partidos para hacer planteamientos claros”, subrayó.

Herrera también aclaró que no sostuvo conversaciones con el contralor en torno al proceso de votación que lo llevó a la presidencia de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio.