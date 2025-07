Ministro de Ambiente asegura que vertedero de Macaracas ya está estabilizado

“Ya está estabilizado el vertedero de Macaracas. Ya hemos detenido el flujo de lixiviados al río Estibaná y al río La Villa. Lo mismo con las porquerizas, lo mismo con la barriada Santa Eduviges”, declaró Navarro, en medio de la crisis ambiental e hídrica que afecta a varias comunidades de la región. “Ya está estabilizado el vertedero de Macaracas. Ya hemos detenido el flujo de lixiviados al río Estibaná y al río La Villa. Lo mismo con las porquerizas, lo mismo con la barriada Santa Eduviges”, declaró Navarro, en medio de la crisis ambiental e hídrica que afecta a varias comunidades de la región.

Las acciones se dan tras semanas de denuncias ciudadanas sobre la contaminación del agua potable y el impacto ambiental generado por el manejo inadecuado de desechos sólidos y aguas residuales.

Ministro de Ambiente agradece a Martinelli por su cargo

Durante su intervención, el ministro también hizo una declaración política inusual, al agradecer públicamente al expresidente Ricardo Martinelli por su influencia en su designación.

"Si no fuera por Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino y este que está aquí, posiblemente no estaríamos en nuestros cargos. Yo estoy muy agradecido con Ricardo Martinelli. Él ayudó a que el país tuviera una elección democrática", expresó Navarro.

Estas declaraciones surgen en un contexto de alta sensibilidad ambiental y política en el país, donde persisten cuestionamientos ciudadanos sobre la transparencia en las designaciones y el manejo de crisis ecológicas.