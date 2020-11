¡Reconoce que se equivocó 🇵🇦⚽👀!



Thomas Christiansen habló del por qué no puso un contención en el XI de hoy.



También mencionó que quería ver a Andrade de central, pero no lo puso de inicio porque tuvo síntomas, no entrenó y los resultados de las pruebas llegaron hasta hoy. pic.twitter.com/4w48xWONw5