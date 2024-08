Miss USA 2024: Alma Cooper, orgullo afrolatino, se lleva el título

Le podría interesar: Sheynnis Palacios revela sus planes después del Miss Universo

Alma Cooper, de 22 años y originaria de un pequeño pueblo de Michigan, ha tenido el honor de servir en el Ejército de los Estados Unidos. Además, actualmente es estudiante de maestría en la Universidad de Stanford.

La nueva Miss USA ha mostrado el orgullo que siente por sus orígenes y ha resaltado que es hija de una mujer inmigrante trabajadora afrolatina.

“Como hija de una trabajadora inmigrante, orgullosa mujer afrolatina y oficial del Ejército de los Estados Unidos, estoy viviendo el sueño americano. Si hay algo que mi vida y mi madre me han enseñado, es que tus circunstancias nunca definen tu destino: puedes acceder al éxito exigiéndote excelencia”, expresó durante su participación en Miss USA.

