Miss USA corona a Savannah Gankiewicz tras la renuncia de Noelia Voigt

Savannah es nacida y criada en Kihei en la isla de Mau y tuvo el honor de representar orgullosamente su estado en el certamen de Miss USA 2023, quedando como primera finalista del certamen, lo que le otorgó automáticamente la corona tras la renuncia de la ex Miss USA Noelia Voigt.

La nueva Miss USA es una modelo, emprendedora y directora del programa "What Makes You Feel Beautiful" una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar el amor propio en todas las etapas y fase de la vida en niñas y mujeres de todas las edades, además también dedica su tiempo a facilitar el programa juvenil "F.L.Y. First Love Yourself" que empodera a las mujeres jóvenes para desarrollar amor propio, confianza y compasión, así lo dio a conocer la Organización Miss USA en su cuenta de Instagram.

"Estamos orgullosos de coronar a Savannah Miss USA 2023, una verdadera representación de visión, inteligencia y compasión", manifestaron en una publicación de Miss USA.

Miss USA 2023 is Savannah Gankiewicz from HAWAI'I! Savannah is ready to get to work, with her first stop being on her home island of Maui.