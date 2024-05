Miss USA renuncia al título, Noelia Voigt dijo no más

Miss USA, Noelia Voigt Briceño tiene 24 años, nació el 1 de noviembre de 1999 en Florida de madre venezolana, Jacqueline Briceño del Zulia , y de padre estadounidense, Jack Voigt , jugador de béisbol profesional. Fue coronada a finales de septiembre de 2023, cuando se convirtió en la sucesora de Morgan Romano.

Noelia Voigt on Instagram: "I realize this may come as a large shock to many. Never compromise your physical and mental well-being. Our health is our wealth. A million thank you's to all of you for your constant and unwavering support. Time to write the next chapter. I hope you'll stick around to see what's next "