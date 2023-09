Estados Unidos listo para Miss Universo 2023, ya tiene candidata

Después de pasar por el Top 20 con las competiciones de trajes de baño y traje de noche, finalmente entró al Top 5, junto con Hawaii, Pennsylvania, Texas y Wisconsin. En la ronda final de preguntas y respuestas, le preguntaron: “Como embajadora de la marca Miss USA, ¿cuál será su contribución a la organización?” a lo que ella respondió:

Creo que la capacidad de conectarse con la gente es un activo increíblemente importante que debería tener una Miss Estados Unidos. Los Estados Unidos de América son un país increíblemente diverso, probablemente uno de los más diversos del mundo. Por eso es importante poder conectarse con todos. Como mujer bilingüe venezolana-estadounidense, planeo conectarme con esa comunidad de personas porque los Estados Unidos de América es un país diverso y una Miss USA debe poder representar a cada comunidad sin importar su origen, su raza, su origen étnico, cualquier cosa y me gustaría ser esa Miss USA. Creo que la capacidad de conectarse con la gente es un activo increíblemente importante que debería tener una Miss Estados Unidos. Los Estados Unidos de América son un país increíblemente diverso, probablemente uno de los más diversos del mundo. Por eso es importante poder conectarse con todos. Como mujer bilingüe venezolana-estadounidense, planeo conectarme con esa comunidad de personas porque los Estados Unidos de América es un país diverso y una Miss USA debe poder representar a cada comunidad sin importar su origen, su raza, su origen étnico, cualquier cosa y me gustaría ser esa Miss USA.

Reacciones en redes sociales sobre Miss USA 2023

"Nos quitaron el Miss Universo el año pasado, le quitamos el Miss USA este", "Que belleza, lo mejor es que su preparación fue por venezolanos, su vestido fue hecho por un venezolano y SIEMPRE en sus respuestas nombraba a su tierra venezuela también", son solo algunos de las miles de reacciones que desató esta nueva reina.

Por otro lado, otros cibernautas aclararon que Voigt no es nacida en Venezuela por lo que no la hace Venezolana. "Mis amores aclarando MISS USA es Estadounidense, no venezolana, no tiene doble nacionalidad ella es nacida y criada en USA, de padre de USA de madre de Venezuela, tal cual Diana Silva es de Venezuela nacida y criada allá en Venezuela, de padre PERUANO y madre venezolana, y no andan diciendo LA PERUANA QUE GANÓ EL MISS VENEZUELA porque sería desatinado, no se adjudiquen triunfos donde no los hay la nena es hermosa pero no es venezolana", explicó.