Nimay González • 20 Dic 2019 - 10:27 AM

El 20 de diciembre de 1989 tropas de la Fuerza Armada de los Estados Unidos invadieron Panamá.

Previo a este acontecimiento, Nicaragua y Cuba habían entregado más de 50 mil armas AK 47 para defender a Panamá de una posible invasión, según confirmó este viernes el mayor de las extintas Fuerzas de Defensa Gonzalo “Chalo” González.

“Es verdad, nosotros recibimos de Nicaragua y Cuba todo el apoyo, todo el apoyo en entrenamiento, inclusive de puedo decir que el comandante Fidel (Castro) era el padrino de la unidad mía Macho de Monte… Cuba y Nicaragua nos ayudaron pero tampoco ellos tenían que hacerle el trabajo a nosotros”, explicó.

Según “Chalo” González en la edición matutina de Telemetro Reporta, el objetivo era crear una guerra de guerrillas después de la invasión, algo que no ocurrió porque todas las zonas militares se rindieron antes de tiempo.

“La idea de nosotros era una guerra de guerrillas porque con los americanos una guerra convencional nadie de las gana y quedó demostrado porque ellos nada más bombardearon, la idea era que si se ponía una guerra de guerrillas en cada distrito había personal que le iba a hacer fuerza, con lo que no contábamos nosotros es que los gringos o cisneros iban a tratar de calmar a la zona para que no se levantar… no ocurrió porque en las zonas militares se rindieron antes de tiempo, osea a los jefes de cuarteles los convencieron”, detalló.

Las declaraciones de “Chalo” González se dan en el marco de la conmemoración de los 30 años de la invasión de los Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989.