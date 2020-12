Teiga Castrellón • 18 Dic 2020 - 05:20 PM

La Empresa Nacional de Autopistas de Panamá (ENA) anuncia el cierre de los centros de instalación de Panapass, ubicados en Albrook y frente a Atlapa, hasta el próximo lunes 4 de enero.

Los cierres se darán en atención a la reciente normativa del Gobierno Nacional, como una medida que busca mitigar la alta incidencia del COVID-19 en el país, evitando las aglomeraciones, según indica el comunicado de ENA.

La entidad le indica a todas las personas que ya tenían fecha de atención prevista, que su equipo de atención al cliente les estará compartiendo las nuevas programaciones para el próximo año.

Hasta el momento el Gobierno Nacional ha decretado a nivel nacional toque de queda y ley seca de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.; y para las fecha del 25 de diciembre al 28 de diciembre; y del 1 hasta el 4 de enero del 2021 cuarentena total desde el viernes a as 7:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m.