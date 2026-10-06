Alcalde de Colón cuestiona falta de aprobación para utilizar fondos de descentralización

Los ánimos se caldearon este martes durante la sesión del Consejo Municipal de Colón , luego de que el alcalde del distrito, Diógenes Galván, cuestionara la falta de aprobación de un acuerdo que permitiría utilizar los fondos de descentralización de 2026.

Galván señaló que desde hace un año no se ha logrado aprobar el acuerdo y aseguró que esta situación impediría utilizar los recursos destinados a proyectos previamente aprobados por las comunidades.

Alcalde Diógenes Galván cuestiona al Consejo Municipal de Colón

“El Concejo está boicoteando la aprobación de este acuerdo y no se van a poder utilizar los fondos de descentralización de los proyectos aprobados por las comunidades”, señaló Galván durante la sesión.

El alcalde también hizo un llamado a las más de 1,200 personas que, según indicó, han participado en las consultas realizadas por la Alcaldía para que acudan a una próxima sesión del Consejo Municipal.

"Insto e invito a las más de 1200 personas que han participado en todas las consultas que ha hecho esta alcaldía para que el próximo martes o en la próxima convocatoria que tenga este Concejo vengamos a defender el uso de nuestros fondos públicos, porque no podemos permitir que el uso de los fondos públicos sea una moneda de cambio para extorsionar al alcalde para que apruebe una prórroga de un contrato de basura", manifestó.