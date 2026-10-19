Alerta sísmica en dispositivos Android: ¿Ya está disponible la configuración de Google?

Abdiel Reyes, experto en dispositivos Android, explicó en una entrevista en Telemetro Reporta cómo activar las alertas sísmicas en los teléfonos celulares y qué se debe tener en cuenta para recibir estas notificaciones.

¿Está funcionando la alerta sísmica?

El sistema todavía no estaría funcionando plenamente en Panamá, debido a que su anuncio es reciente y requiere tiempo para su implementación y activación en una mayor cantidad de dispositivos compatibles.

Alerta de Sismo. Orlanys Castellano

¿Cómo funcionan las alertas sísmicas?

Este sistema busca ofrecer una advertencia temprana en tiempo real ante un sismo. Según explicó Reyes, el tiempo disponible para recibir la alerta dependerá de la distancia entre el usuario y el epicentro: quienes se encuentren más cerca podrían recibirla apenas unos segundos antes de percibir el movimiento, mientras que las personas ubicadas más lejos podrían contar con más tiempo de anticipación.

El especialista señaló que las alertas están dirigidas a sismos de magnitud superior a 4.5, aunque la recepción de los avisos puede depender de las condiciones del sistema y de la configuración del dispositivo.

¿En qué dispositivos esta disponible?

Por el momento, la función está disponible en dispositivos Android, mientras que los usuarios de Apple no cuentan con esta misma opción habilitada para Panamá.

Se recomienda a los usuarios revisar la configuración de su celular y mantener activadas las funciones de alertas de emergencia disponibles en el dispositivo.