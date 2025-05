Derogar la Ley 462 de la CSS no es la opción más adecuada, afirma diputado Luis Duke

“Derogar la ley no es la opción más correcta porque no es el término correcto. Si nosotros derogamos la ley, lamentablemente lo que va a suceder es que la CSS se va a quedar sin un marco jurídico para poder funcionar”, afirmó el diputado. “Derogar la ley no es la opción más correcta porque no es el término correcto. Si nosotros derogamos la ley, lamentablemente lo que va a suceder es que la CSS se va a quedar sin un marco jurídico para poder funcionar”, afirmó el diputado.

¿Cuál sería la alternativa para no derogar la Ley 462 de la CSS?

En su intervención, Duke explicó que el enfoque correcto debe ser la subrogación de la ley, es decir, la modificación de artículos específicos para generar una nueva propuesta legislativa que refleje el consenso social.

"El término correcto es subrogación de la ley, es decir, una modificación de la ley, una propuesta nueva a ciertos artículos que pueda, en ese caso, buscar una respuesta que nos represente a todos", sostuvo.

Estas declaraciones se dan en medio del debate nacional sobre el futuro de la CSS, institución clave para la seguridad social del país.