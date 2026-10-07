Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 14:51

Fiestas Patrias 2026: Minsa anuncia operativos para verificar venta de alimentos en Veraguas

El Minsa realizará inspecciones durante las Fiestas Patrias en Veraguas y pidió a los manipuladores de alimentos verificar la vigencia de sus carnés de salud.

El Minsa realizará inspecciones durante las Fiestas Patrias.

El Minsa realizará inspecciones durante las Fiestas Patrias.

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que reforzará la vigilancia sanitaria durante las Fiestas Patrias 2026 en Veraguas, especialmente en la ruta de los desfiles, para verificar que los manipuladores y vendedores de alimentos cumplan con las medidas establecidas.

A través del Departamento de Saneamiento Ambiental, el Minsa hizo un llamado a quienes se dedican a la preparación y venta de alimentos para que verifiquen con anticipación la vigencia de sus carnés de salud y realicen los trámites correspondientes en caso de que estén vencidos.

Minsa verificará venta de alimentos durante las Fiestas Patrias

La entidad recordó que los manipuladores deben portar sus respectivos documentos mientras desarrollen sus actividades de preparación y venta de alimentos.

Belisario Pérez, jefe regional de Saneamiento Ambiental, destacó la importancia de cumplir con medidas de higiene para evitar la contaminación de los productos y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Mantener una adecuada higiene personal.
  • Lavarse las manos constantemente.
  • Utilizar vestimenta adecuada.
  • Mantener los alimentos protegidos.
  • Conservar los productos a temperaturas adecuadas.
  • Mantener vigentes y portar los carnés de salud correspondientes.

Durante las celebraciones patrias, los equipos de Saneamiento Ambiental mantendrán acciones de vigilancia y verificación en la ruta de los desfiles para comprobar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

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