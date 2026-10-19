Gobierno aprueba medidas para exonerar tasas en la reconstrucción tras el terremoto

El Consejo de Gabinete de Panamá instruyó a varias instituciones públicas a realizar los trámites correspondientes para la exoneración de tasas y otras contribuciones relacionadas con obras de reconstrucción , como parte de las medidas de recuperación tras el terremoto del 9 de octubre de 2026. La disposición contempla infraestructuras públicas y privadas afectadas directamente por el sismo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué obras podrían beneficiarse de la exoneración de tasas?

La instrucción está contenida en el proyecto de Resolución de Gabinete No. 132-26 y contempla los trámites necesarios para exonerar pagos de tasas u otras contribuciones relacionadas con las siguientes obras:

Reparación de edificaciones afectadas por el terremoto.

Reconstrucción de infraestructuras públicas y privadas.

Rehabilitación y reforzamiento de estructuras.

Restablecimiento de vías de comunicación.

Otras obras afectadas directamente por el sismo del 9 de octubre.

¿Qué instituciones deberán tramitar las exoneraciones?

El Consejo de Gabinete dirigió la instrucción al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), al Ministerio de Salud (Minsa) y a las demás instituciones públicas competentes.

Estas entidades deberán realizar los procedimientos que correspondan para facilitar las exoneraciones vinculadas con las obras de recuperación.

La medida se plantea como complemento de la declaratoria del estado de emergencia, con el propósito de atender las necesidades de reparación y reconstrucción de las infraestructuras afectadas por el terremoto.