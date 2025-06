IFARHU recibe B/. 1.2 millones para saldar pagos atrasados de becas y concursos

El director del IFARHU, Carlos Godoy, quien recientemente asumió el cargo, señaló que esta gestión busca hacer frente a compromisos que no fueron cumplidos por administraciones anteriores. “Yo no tengo ni un mes en la institución, pero indistintamente de eso, hay compromisos acumulados que deben ser atendidos. No solo con el concurso nacional de oratoria, sino también con Talenpro, y más de 335 casos de auxilios económicos que estaban en transición”, explicó.

Godoy añadió que el presupuesto 2025 fue elaborado para cubrir la gestión vigente, por lo que no contemplaba obligaciones correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

"Se está haciendo este traslado para honrar con los pagos anteriores que no fueron honrados en su momento con la gestiones anteriores ”, puntualizó.