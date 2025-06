MiBus anuncia nueva ruta que conectará Panamá Este con Paitilla

El costo del transporte será de B/. 0.75., y la recorrerá en sentido hacia la ciudad de lunes a viernes de, 4:00 a.m. a 10:00 p.m., y los sábados, de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. En dirección hacia el Este, funcionará de lunes a viernes, de 4:15 a.m. a 11:00 p.m., y los sábados, de 4:15 a.m. a 11:00 p.m.