MIDA defiende importación de 1.1 millones de quintales de arroz en cáscara

Según el MIDA, dicha reunión de la Cadena Agroalimentaria de Arroz cumplió con lo establecido en el artículo 18 del Decreto Ejecutivo No. 32 de diciembre de 2018, y el acuerdo fue aprobado por 14 de los 15 miembros participantes, todos pertenecientes al sector privado.

Reunión posterior no fue válida legalmente, afirma el MIDA

image.png

El 23 de junio, un grupo de miembros de la cadena agroalimentaria —compuesto por siete gremios arroceros y un representante de ANDIA— realizó otra reunión en la que se emitió una resolución de desaprobación del acuerdo original. No obstante, el MIDA señaló que esta segunda convocatoria no cumplió con lo establecido en la Ley 49 del 16 de junio de 2017, ya que no incluyó a todos los actores representativos de la cadena, entre ellos consumidores, industriales y comercializadores.

“Todos los integrantes de los comités de cadena pertenecen al sector privado. El único funcionario del MIDA que participa es el coordinador de la cadena, quien actúa como secretario con derecho a voz, pero sin derecho a voto”, precisó el comunicado oficial.

Además, el ministerio dejó claro que el ministro Roberto Linares no participó en ninguna de las reuniones, ni el 5 ni el 23 de junio, y reiteró que las decisiones de las cadenas agroalimentarias no dependen del MIDA, sino de los actores del sector privado que las integran.

La institución concluyó que la aprobación de la importación adicional de arroz en cáscara se mantiene válida, conforme a los procedimientos legales y reglamentarios vigentes.