José Raúl Mulino: Las 11 frases más importantes de su discurso como presidente electo

proclamaciondemulinoEFE.jpg Proclamación de José Raúl Mulino. EFE

Las 11 frases más importantes del discurso de José Raúl Mulino

1. "Yo no he venido aquí con ningún otro motivo que no sea servir honrada, desinteresada y sinceramente al pueblo panameño".

2. "No puede haber, y lo digo con mucha convicción porque lo vi en todas partes del país, la inequidad rampante, triste e intolerable con que vivimos en este país".

3. "Haré un esfuerzo, que ya comencé a hablar, para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser".

4. "Iniciaremos, con ayuda internacional, un proceso de repatriación, con todo el apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí, para que sepan los de allá y los que quisieran venir que aquí el que llega, se va a devolver a su país de origen".

5. "El Canal es único, es nuestra esencia de nación por la que luchamos y murieron muchísimos panameños por generaciones".

6. "Es un país grandioso Panamá, demasiado grande. Y me siento muy orgulloso y a vez muy comprometido con liderar y ser su presidente por los próximos cinco años".

7. "Espero y confío que la próxima elección, y voy a hacer lo que tenga que hacer, no pase por los sobresaltos que pasé yo en esta elección".

8. "Lejos de ser un presidente populista, que no lo soy, seré un presidente pro empresa privada para ponerlos a generar trabajo, empleo e impuestos para el país".

9. "No tengo ni siento, ningún complejo de venir del sector empresarial, no soy un ultraderechista".

10. "No puedo tolerar que arrastren el nombre de nuestro país y nos ubiquen el listas discriminatorias como si fuéramos unos maleantes".

11. "Me comprometo ante ustedes y ante el país a ser un presidente digno, un presidente formal, un presidente que deja a un lado la chabacanería, para volver a vestir de saco y corbata para representar dignamente el país como corresponde".