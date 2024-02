Le aplican a unidad policial retenida con presunta droga la detención provisional.

Le podría interesar: Policía Nacional aprehende a seis presuntos abusadores sexuales en un día

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1756023002641187140&partner=&hide_thread=false Dan medida cautelar de detención provisional a subcomisionado de @ProtegeryServir aprehendido en Chiriquí el pasado 7 de febrero, tras ser sorprendido transportando droga.#TReporta pic.twitter.com/ownskP9AB7 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 9, 2024

En un comunicado oficial, la Policía Nacional jueves 8 de febrero, resaltó que "rechaza enérgicamente cualquier acto indecoroso y contra la ley que emane de cualquiera de sus miembros y no durará en llevar ante la justicia a quienes la transgredan (...) Por lo que no dudaremos en actuar 'caiga quien caiga' en contra de quienes no honren los principios y normas que nos rigen", destaca el texto compartido por la institución.