MEDUCA aclara: No habrá destituciones para docentes que regresen a clases

"No va a haber destitución de docentes que regresen a las aulas", afirmó Edwin Gordón, director general de Educación, quien reiteró que ya hay educadores que han retomado labores y no han sido objeto de sanciones administrativas.

La aclaración se da en el marco del inicio del segundo trimestre del año escolar 2025, que comienza el lunes 23 de junio, y en medio de llamados del MEDUCA a los educadores en huelga para que retornen a las aulas y se garantice la continuidad del calendario escolar.

MEDUCA rechaza desinformación y reitera su compromiso

Gordón advirtió sobre la circulación de mensajes falsos en redes sociales que buscan confundir y generar temor entre el personal docente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1937121562123190345&partner=&hide_thread=false El director general de Educación del @MeducaPma, Edwin Gordón, señaló que los docentes que regresen hoy a las escuelas, comenzarán a cobrar sus salarios a partir de esta fecha. pic.twitter.com/U3bKTgRzxG — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2025

"La ministra fue clara: no habrá represalias. Exhortamos a los docentes a que no se dejen engañar por quienes desinforman y generan zozobra", subrayó.

Se garantizan pagos y continuidad del año escolar

El Ministerio informó además que ya se están realizando ajustes a las proformas de trabajo y normalizando el pago de salarios para los docentes que han continuado laborando o que se han reincorporado.

"Vamos a garantizar que este año lectivo no se pierda. La educación es la única vía para que el estudiante avance", concluyó Gordón.

El MEDUCA también hizo un llamado a los padres de familia y a los docentes que aún se sienten inseguros, para que apoyen el regreso a clases de manera ordenada y sin temor a represalias.