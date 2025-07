MEDUCA habilita guía "Yo elijo aprender" para recuperar clases ante paro docente

“Nuestro deber es tener un docente al frente de cada aula, los que han sido notificados hay gente que se les ha llamado muchas veces para que vuelvan y no volvieron, no podemos hacer nada, eso no es un tema de complacencia, es un tema de necesidad”, ministra de Educación, “Nuestro deber es tener un docente al frente de cada aula, los que han sido notificados hay gente que se les ha llamado muchas veces para que vuelvan y no volvieron, no podemos hacer nada, eso no es un tema de complacencia, es un tema de necesidad”, ministra de Educación,

MEDUCA habilita guía "Yo elijo aprender" para recuperar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1943725086814457961&partner=&hide_thread=false El @MeducaPma presentó este viernes el plan "Elijo Aprender" para ayudar en el proceso de recuperación de conocimiento ante el paro docente.



La ministra de Educación, @lucymolinarj, aseguró que hay clases regulares en el 92% de los centros educativos. pic.twitter.com/UnyvXZZHVf — Telemetro Reporta (@TReporta) July 11, 2025

Como parte de la estrategia, el MEDUCA ha puesto a disposición de estudiantes y familias la guía “Yo elijo aprender”, que ya se encuentra disponible en la página web oficial del MEDUCA y en todas sus plataformas digitales. Además, las primeras guías físicas han sido enviadas a áreas de difícil acceso y comarcas, garantizando así el alcance a estudiantes en todo el país.

“La guía tiene los elementos fundamentales que debe saber un niño por año, por materia, por grado. Vamos a imprimir las que haya que imprimir, las que se necesiten, la inversión la está haciendo la imprenta del Meduca. Mañana sale el primer paquete para las comarcas”, ministra de Educación “La guía tiene los elementos fundamentales que debe saber un niño por año, por materia, por grado. Vamos a imprimir las que haya que imprimir, las que se necesiten, la inversión la está haciendo la imprenta del Meduca. Mañana sale el primer paquete para las comarcas”, ministra de Educación

El programa busca minimizar el impacto de la suspensión de clases y garantizar que los estudiantes puedan continuar aprendiendo, incluso en medio del conflicto.