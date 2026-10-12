MEDUCA reporta 419 escuelas afectadas por el terremoto en Panamá y evalúa daños en 3,112 planteles

MEDUCA reporta 419 escuelas afectadas por el terremoto en Panamá.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que 419 centros educativos presentan daños totales o parciales tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. Equipos de Infraestructura y Mantenimiento de las 16 regiones educativas realizan inspecciones en los 3,112 planteles escolares del país para determinar las afectaciones y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los viceministros de Infraestructura y de Administración del MEDUCA, William González y Delia Marcela Herrera, respectivamente, realizaron un recorrido por la provincia de Coclé, acompañados de autoridades locales, para conocer las condiciones de los centros educativos afectados por el movimiento sísmico.

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MEDUCA: ¿Qué daños presentan las escuelas tras el terremoto?

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, los principales daños identificados en los centros educativos se encuentran en:

Cielos rasos: desprendimientos y deterioros.

Azulejos: afectaciones en los revestimientos.

Baldosas: daños en distintas áreas de los planteles.

Estructuras escolares: afectaciones que pueden ser reparadas y daños severos que requerirán la reconstrucción de algunas escuelas.

Las autoridades educativas continúan evaluando las instalaciones para establecer qué centros requieren reparaciones y cuáles deberán ser reconstruidos.

Durante el recorrido, el alcalde de Aguadulce, Cristian Eccles, destacó la visita de las autoridades del MEDUCA al distrito para conocer de primera mano las afectaciones ocasionadas por el terremoto.