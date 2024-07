Ministerio de Gobierno advierte sobre página falsa de ayuda social

Información en redes sociales es desmentida por el Ministerio de Gobierno

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MinGobPma/status/1813979102556344486&partner=&hide_thread=false ¡Atención! Desmentimos la información reciente que circula en redes sociales.

No hagan clic en enlaces no verificados.

Para obtener información oficial, sigan nuestras redes sociales oficiales. pic.twitter.com/LoGEFOmKs5 — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) July 18, 2024

La entidad gubernamental enfatizó que esta información es falsa y advirtió a la población que evite hacer clic en enlaces no verificados. "No hagan clic en enlaces no verificados", subrayó el Ministerio de Gobierno en su comunicado.

Para obtener información oficial y verificada, el Ministerio instó a los ciudadanos a seguir sus redes sociales oficiales @MingobPma. Es crucial verificar la autenticidad de las fuentes y asegurarse de que cualquier información sobre programas sociales provenga de canales oficiales.

Esta declaración busca prevenir la difusión de noticias falsas y proteger a los ciudadanos de posibles fraudes o engaños relacionados con ayudas sociales.