"Nos preocupa el debido proceso", dice Balbina Herrera sobre proceso contra el exvicepresidente Carrizo

Balbina Herrera, secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), llegó la mañana de este martes al Aeropuerto Internacional de Tocumen para esperar la llegada de su copartidario y exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, sobre quien pesaba una orden de aprehensión y conducción por una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.