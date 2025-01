Pago de becas IFARHU 2025: Centro de pagos a partir del 27 de enero

Más de 97 mil estudiantes, desde nivel básico hasta universitario, serán beneficiados con un monto superior a los B/.19 millones, entregado a través de cheques.

Centros de pago de Becas y Asistencias Económicas por el IFARHU

Provincia de Bocas del Toro

Agencia Regional de Almirante

Oficina de Enlace Chiriquí Grande

Oficina de Enlace Isla Colón

Dirección Provincial de Bocas del Toro

Provincia de Chiriquí

Agencia Regional de Barú

Agencia Regional de Bugaba

Dirección Provincial de Chiriquí

Provincia de Coclé

Agencia Regional de Aguadulce

Dirección Provincial de Coclé

Provincia de Colón

Dirección Provincial de Colón

Provincia de Darién

Dirección Provincial de Darién / Oficina de Enlace Metetí

Provincia de Herrera

Dirección Provincial de Herrera / Agencia Regional de Ocú

Provincia de Los Santos

Dirección Provincial de Los Santos

Provincia de Panamá

Agencia Regional de Panamá Este

Agencia Regional de Panamá Norte

Agencia Regional de San Miguelito

Agencia Regional de Tortí

Dirección Provincial de Panamá Centro

Provincia de Panamá Oeste

Agencia Regional de Arraiján

Agencia Regional de Coronado

Dirección Provincial de Panamá Oeste

Provincia de Veraguas

Agencia Regional de Soná

Dirección Provincial de Veraguas

Comarca Emberá-Wounaan

Dirección Comarcal de Embera Wounán / Oficina de Enlace Sambú Cémaco

Comarca Guna Yala

Dirección Comarcal de Guna Yala

Comarca Ngäbe-Buglé

Dirección Comarcal de Kankintú

Dirección Comarcal de Ngäbe-Buglé

Requisitos para retirar el beneficio

Este pago incluye a estudiantes de educación básica, premedia, media y universitaria, así como a aquellos inscritos en el programa de Discapacidades.

Para los estudiantes universitarios, será obligatorio presentar:

Documentación oficial de la universidad con firma y sello fresco o código QR .

. El número de cuenta bancaria activa.

Estudiantes que estén en reclamo de notas o materias pendientes deben presentar una certificación oficial de su facultad o Secretaría General. Por ello, se recomienda gestionar los documentos requeridos con antelación.

Aquellos que no entreguen la documentación en la fecha indicada no podrán recibir el pago en esta etapa y deberán esperar la programación de una nueva fecha para la recepción de documentos. Los beneficiarios que no puedan retirar su cheque en las fechas asignadas serán reprogramados para una próxima jornada de pagos.