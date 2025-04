Semana Santa, recorrido de las 7 Iglesias: Conoce las que estarán abiertas en el Casco Antiguo

Iglesia de Santa Ana Iglesia de La Merced Catedral Metropolitana Oratorio San Felipe Neri Iglesia San Francisco de Asís Iglesia San José (Altar de Oro) Iglesia Santo Domingo de Guzmán

Estas iglesias estarán abiertas al público desde el Jueves Santo a las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. del Viernes Santo, y nuevamente el Viernes Santo desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche.

Contenido relacionado: Historia del recorrido de las siete iglesias en el Casco Antiguo

Significado del recorrido de las 7 iglesias en Semana Santa

A continuación el significado de las 7 estaciones: