Presidente de la CCIAP pide unidad nacional y rechaza llamados a paro

Arias se refirió en particular al tema de la Caja de Seguro Social (CSS), asegurando que "no hay razón para que las personas sigan en las calles". Afirmó que, aunque el tema continúa generando protestas, ya se han atendido varios de los reclamos de los trabajadores: no se ha privatizado la institución, no hubo aumento en la edad de jubilación, el gobierno incrementó su aporte al sistema y también se aumentó la cuota patronal.

Sobre el tema minero, reconoció que la situación es compleja y que no hacer nada sería una irresponsabilidad social, ambiental, económica y judicial. “Tenemos una fosa abierta, y no hemos decidido qué vamos a hacer con la mina. El gobierno no tomará esta decisión solo, será una decisión de todos. Sin embargo, este no es el momento de ir a las calles por ese tema”, afirmó.

Presidente de la CCIYAP pide unidad nacional y rechaza llamados a paro

En cuanto al memorándum de entendimiento firmado con el gobierno de Estados Unidos, Arias admitió que, aunque no es abogado, ha leído el documento y “hubiese preferido que no se firmara”. No obstante, consideró que la firma responde a una solicitud del gobierno estadounidense y cree que “lo que se ha firmado debe ser mucho más laxo que lo que nos estaban pidiendo inicialmente”.

Arias también criticó la percepción de que el sector privado solo se preocupa por el aspecto económico. “Por supuesto que la economía se ve afectada, pero nuestra educación y nuestra salud se afectan aún más, y eso es lo que realmente nos preocupa”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a dejar de lado los intereses partidistas: “Estamos en el primer año de gobierno. Este no es el momento para hablar de política, es momento de hablar por Panamá”.