Caso planilla, Asamblea Nacional: Diputado Jaime Vargas se deslinda de nombramientos

Vargas aseguró que muchos de los nombres que figuran como parte de su equipo no fueron nombrados por él, sino que pertenecen a la planta permanente de la Asamblea Nacional. “El viernes, con mi asistente, sacamos más de 45 personas que no son de mi despacho. Esos son funcionarios de la institución, no funcionarios del diputado”, afirmó.

Diputado Jaime Vargas del PRD se deslinda de nombramientos dentro de su planilla

Ante la gran cantidad de personas nombradas en su planilla, el diputado del PRD y expresidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, asegura que "los funcionarios son de la institución" y no han sido nombrados por él.

"El viernes con mi asistente sacamos más de 45 personas que…



“El viernes con mi asistente sacamos más de 45 personas que… pic.twitter.com/PmCjomRmDV — Telemetro Reporta (@TReporta) May 5, 2025

El diputado explicó que estos colaboradores están “adjudicados” a su despacho por la administración legislativa, pero que algunos tienen hasta 30 años de laborar en el órgano legislativo. “Yo nada más tengo seis años de estar aquí en la Asamblea”, recalcó.

Vargas cuestionó además la intención de quienes difunden esta información en redes sociales: “No sé cuál es el objetivo de subir eso en las redes, dejar mal a uno… sin embargo, estamos claros que la mayor parte de ese personal son funcionarios de la Asamblea adheridos a mi despacho”.

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia y el control de los recursos humanos en la Asamblea Nacional.