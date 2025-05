Presidente Mulino sobre la Ley de la CSS afirma que "No es negociable la ley del Seguro Social"

"No es negociable la ley del Seguro Social, está vigente y va a seguir vigente", afirmó el mandatario durante su conferencia semanal, subrayando que el Gobierno no contempla derogar la normativa ni sentarse a discutir sobre ella. "No es negociable la ley del Seguro Social, está vigente y va a seguir vigente", afirmó el mandatario durante su conferencia semanal, subrayando que el Gobierno no contempla derogar la normativa ni sentarse a discutir sobre ella.

Presidente Mulino "No habrá diálogo"

"Hay tres temas, Seguro, mina y memorando con Estados Unidos ¿Qué voy a dialogar yo sobre el seguro? nada eso es una ley de la República que se aprobó con 48 votos de la Asamblea de diputados electos por este país que así decidieron aprobarla. No fue el proyecto del Ejecutivo, ese proyecto que se aprobó es bastante distinto al que sometió a su consideración el Órgano Ejecutivo", señaló el presidente

Las declaraciones del presidente reafirman la postura del Ejecutivo frente a las críticas por la aprobación de la Ley 462, especialmente por su impacto en el sistema de pensiones, la administración de los fondos y la representación en la Junta Directiva de la CSS.