Presidente Mulino se pronuncia sobre posible asilo de Saúl Méndez en Bolivia

"El asilo no ha sido calificado aún. En Bolivia hasta donde tengo entendido, funciona la Comisión Nacional de Refugiados, que es un ente que no es la Cancillería y es la que determina estos asuntos. Tienen un tiempo perentorio para decidir si hay o no hay asilo, yo no quiero entrar en especular sobre este tema. Si hay asilo habrá una decisión que evaluar y tomar con la Cancillería panameña, y si no, pues no", señaló el presidente.

El mandatario destacó que Bolivia es signataria de convenios internacionales como Panamá, pero ellos tienen una decisión soberana que la misma convenciones internacionales adscriben al gobierno asilante.