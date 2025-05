Residentes de Boca La Caja rechazan cambio de zonificación propuesto por la Alcaldía de Panamá

Los residentes han resaltado que los talleres para presentar los informes técnicos se realizaron en espacios reducidos y en horarios poco accesibles para la comunidad.

"Nos trataron peor de unos animales, porque eso no debería ser así. Habían muchas personas mayores en la manifestación", expresó una de las residentes. "No nos vamos a dejar quitar las tierras así no más, porque esto vale", agregó otro manifestante.

Durante las protestas de ayer, varias personas resultaron heridas y recibieron atención por parte de personal médico.

Este jueves está prevista la consulta ciudadana en el Parque Omar, donde se definirá si se procederá con los trabajos de zonificación por parte de las autoridades.