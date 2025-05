Presidente Mulino reafirma que la Ley 462 "no será revisada"

El presidente de la República, José Raúl Mulino , reiteró este jueves que la Ley 462, relacionada con las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), no será revisada, a pesar del descontento de algunos gremios.

"La Ley 462 (de la CSS) no será revisada, vuelvo y lo digo, esa ley cumple con todo lo que fue el trámite de casi seis meses de discusión y análisis", presidente de Panamá.

Además, el mandatario panameño desmintió las versiones que aseguran que la normativa abre la puerta a privatizaciones o afectaciones a los trabajadores. “Esa ley no privatiza, esa ley no sube la edad,, esa ley no le aumentó a ningún obrero del país su cuota”, puntualizó.