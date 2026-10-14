Retiro de placas: Alcaldía de Panamá anuncia horario especial para el 17 y 18 de octubre

La Alcaldía de Panamá anunció un horario especial para el retiro de placas vehiculares correspondientes a los meses de enero a agosto, durante el sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026. La atención se realizará en el parque Francisco Arias Paredes, con el objetivo de facilitar a los propietarios de vehículos la realización de este trámite durante el fin de semana.
¿Cuál será el horario para retirar placas el 17 y 18 de octubre?
La Alcaldía de Panamá habilitó los siguientes horarios de atención:
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Sábado 17 de octubre: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingo 18 de octubre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: parque Francisco Arias Paredes, ciudad de Panamá.
La jornada especial está dirigida a los propietarios de vehículos que tengan pendiente el retiro de sus placas correspondientes al período comprendido entre enero y agosto.