Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 15:46

Retiro de placas: Alcaldía de Panamá anuncia horario especial para el 17 y 18 de octubre

La Alcaldía de Panamá habilitará horarios especiales para retirar placas de enero a agosto en el parque Francisco Arias Paredes.

La Alcaldía de Panamá habilitará horarios para retirar placas.

La Alcaldía de Panamá habilitará horarios para retirar placas.

Alcaldía de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció un horario especial para el retiro de placas vehiculares correspondientes a los meses de enero a agosto, durante el sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026. La atención se realizará en el parque Francisco Arias Paredes, con el objetivo de facilitar a los propietarios de vehículos la realización de este trámite durante el fin de semana.

De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía, los ciudadanos podrán acudir en los horarios establecidos para retirar sus placas pendientes, según el mes correspondiente.

¿Cuál será el horario para retirar placas el 17 y 18 de octubre?

La Alcaldía de Panamá habilitó los siguientes horarios de atención:

  • Sábado 17 de octubre: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

  • Domingo 18 de octubre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar: parque Francisco Arias Paredes, ciudad de Panamá.

La jornada especial está dirigida a los propietarios de vehículos que tengan pendiente el retiro de sus placas correspondientes al período comprendido entre enero y agosto.

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