Retiro de placas: Alcaldía de Panamá anuncia horario especial para el 17 y 18 de octubre

La Alcaldía de Panamá anunció un horario especial para el retiro de placas vehiculares correspondientes a los meses de enero a agosto, durante el sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026. La atención se realizará en el parque Francisco Arias Paredes, con el objetivo de facilitar a los propietarios de vehículos la realización de este trámite durante el fin de semana.