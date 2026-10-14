Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 15:18

Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones a los Centros de Desarrollo Infantil hasta el 30 de octubre

La Alcaldía de Panamá amplió hasta el 30 de octubre las preinscripciones para los CEDI 2027. Conozca los centros disponibles y cómo completar el formulario.

Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones a los Centros de Desarrollo Infantil.

Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones a los Centros de Desarrollo Infantil.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció la extensión del período de preinscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) 2027, cuyo plazo finalizará el viernes 30 de octubre de 2026. Estos centros municipales ofrecen servicios de atención infantil para niños y niñas de 1 a 5 años, como una alternativa para padres y acudientes que necesitan apoyo con el cuidado de sus hijos durante sus jornadas laborales.

La Dirección de Gestión Social, encargada de administrar los 15 centros infantiles municipales, informó que las instalaciones de Santa Ana y Caimitillo también brindarán atención a lactantes.

¿Dónde están ubicados los CEDI de la Alcaldía de Panamá?

La red municipal cuenta con centros de atención infantil en los siguientes sectores:

  • Alcalde Díaz

  • Betania

  • Panamá Viejo

  • Pueblo Nuevo

  • Río Abajo

  • Juan Díaz

  • Tocumen

  • Las Mañanitas

  • Pedregal

  • Calidonia

  • El Chorrillo

  • San Felipe

  • Santa Ana

  • Caimitillo

  • Chilibre

Estos centros están dirigidos a familias que requieren servicios de cuidado infantil, sujetos al proceso de evaluación correspondiente.

¿Cómo realizar la preinscripción para los CEDI 2027?

Los padres y acudientes interesados deben ingresar a la plataforma habilitada por la Alcaldía de Panamá: inscripcionescedi.mupa.gob.pa. En el sitio web deberán completar el formulario de preinscripción con la información solicitada.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá reabre instalaciones deportivas tras el terremoto

¿Sigue temblando en Panamá? Así funciona SismoLive, la plataforma que muestra los sismos recientes

Alcaldía de Panamá movilizó más de 260 toneladas de ayuda humanitaria tras el terremoto

Recomendadas

Más Noticias