Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones a los Centros de Desarrollo Infantil hasta el 30 de octubre

Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones a los Centros de Desarrollo Infantil.

La Alcaldía de Panamá anunció la extensión del período de preinscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) 2027, cuyo plazo finalizará el viernes 30 de octubre de 2026. Estos centros municipales ofrecen servicios de atención infantil para niños y niñas de 1 a 5 años, como una alternativa para padres y acudientes que necesitan apoyo con el cuidado de sus hijos durante sus jornadas laborales.

La Dirección de Gestión Social, encargada de administrar los 15 centros infantiles municipales, informó que las instalaciones de Santa Ana y Caimitillo también brindarán atención a lactantes.

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¿Dónde están ubicados los CEDI de la Alcaldía de Panamá?

La red municipal cuenta con centros de atención infantil en los siguientes sectores:

Alcalde Díaz

Betania

Panamá Viejo

Pueblo Nuevo

Río Abajo

Juan Díaz

Tocumen

Las Mañanitas

Pedregal

Calidonia

El Chorrillo

San Felipe

Santa Ana

Caimitillo

Chilibre

Estos centros están dirigidos a familias que requieren servicios de cuidado infantil, sujetos al proceso de evaluación correspondiente.

¿Cómo realizar la preinscripción para los CEDI 2027?

Los padres y acudientes interesados deben ingresar a la plataforma habilitada por la Alcaldía de Panamá: inscripcionescedi.mupa.gob.pa. En el sitio web deberán completar el formulario de preinscripción con la información solicitada.