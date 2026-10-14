Alcaldía de Panamá extiende preinscripciones a los Centros de Desarrollo Infantil hasta el 30 de octubre

La Alcaldía de Panamá anunció la extensión del período de preinscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) 2027, cuyo plazo finalizará el viernes 30 de octubre de 2026. Estos centros municipales ofrecen servicios de atención infantil para niños y niñas de 1 a 5 años, como una alternativa para padres y acudientes que necesitan apoyo con el cuidado de sus hijos durante sus jornadas laborales.
¿Dónde están ubicados los CEDI de la Alcaldía de Panamá?
La red municipal cuenta con centros de atención infantil en los siguientes sectores:
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Alcalde Díaz
Betania
Panamá Viejo
Pueblo Nuevo
Río Abajo
Juan Díaz
Tocumen
Las Mañanitas
Pedregal
Calidonia
El Chorrillo
San Felipe
Santa Ana
Caimitillo
Chilibre
Estos centros están dirigidos a familias que requieren servicios de cuidado infantil, sujetos al proceso de evaluación correspondiente.
¿Cómo realizar la preinscripción para los CEDI 2027?
Los padres y acudientes interesados deben ingresar a la plataforma habilitada por la Alcaldía de Panamá: inscripcionescedi.mupa.gob.pa. En el sitio web deberán completar el formulario de preinscripción con la información solicitada.