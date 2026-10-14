Alcaldía de Panamá reabre instalaciones deportivas tras el terremoto

La Alcaldía de Panamá informó que, a partir de este miércoles 14 de octubre de 2026, reabrirán las instalaciones deportivas municipales, tras el cierre preventivo por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

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Según un comunicado de la entidad, la decisión se tomó luego de que un equipo técnico realizara inspecciones para verificar las condiciones de las infraestructuras y procurar la seguridad de los usuarios.

La Alcaldía destacó que, ante la tensión y la incertidumbre que han enfrentado las familias panameñas tras el sismo, el deporte y la actividad física pueden contribuir a reducir el estrés y la ansiedad, además de favorecer el bienestar físico y emocional.

.@Panamaalcaldia comunica que todas las instalaciones deportivas municipales reabrirán sus puertas y retomarán sus actividades en horario regular a partir de este miércoles 14 de octubre, tras verificar que cuentan con las condiciones en las infraestructuras para garantizar el… pic.twitter.com/VI5Ekl4lpQ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

La Alcaldía exhortó a los usuarios a seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse atentos a cualquier información sobre el funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales.