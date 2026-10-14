Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 12:32

Alcaldía de Panamá reabre instalaciones deportivas tras el terremoto

La Alcaldía de Panamá reanuda las actividades deportivas municipales tras las inspecciones de seguridad realizadas por el terremoto.

La Alcaldía de Panamá reanuda las actividades deportivas.

La Alcaldía de Panamá reanuda las actividades deportivas.

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Alcaldía de Panamá informó que, a partir de este miércoles 14 de octubre de 2026, reabrirán las instalaciones deportivas municipales, tras el cierre preventivo por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

Según un comunicado de la entidad, la decisión se tomó luego de que un equipo técnico realizara inspecciones para verificar las condiciones de las infraestructuras y procurar la seguridad de los usuarios.

La Alcaldía destacó que, ante la tensión y la incertidumbre que han enfrentado las familias panameñas tras el sismo, el deporte y la actividad física pueden contribuir a reducir el estrés y la ansiedad, además de favorecer el bienestar físico y emocional.

La Alcaldía exhortó a los usuarios a seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse atentos a cualquier información sobre el funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales.

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