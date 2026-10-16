Retiro de placas en Panamá: horarios y estacionamientos disponibles este sábado 17 y domingo 18 de octubre

La Alcaldía de Panamá informó que habilitará estacionamientos adicionales para facilitar el retiro de placas vehiculares durante el sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026. Los contribuyentes podrán utilizar los espacios ubicados junto al parque Francisco Arias Paredes y los estacionamientos soterrados del Centro de Atención al Contribuyente, en Calidonia.

Contenido de interés: Informe señala presunta sustracción de bienes en centro de acopio; contralor advierte auditoría

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuál será el horario para retirar placas este fin de semana?

El Centro de Placas de la Alcaldía de Panamá mantendrá un horario especial de atención durante ambos días:

Sábado 17 de octubre: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 18 de octubre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La institución indicó que estarán habilitados los estacionamientos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ubicados a un costado del parque Francisco Arias Paredes.

La Alcaldía de Panamá, @Panamaalcaldia, informó que este fin de semana serán habilitados los estacionamientos del Ministerio de Economía y Finanzas que se encuentran a un costado del parque Francisco Arias Paredes, para los contribuyentes que acudan a retirar su placa.… pic.twitter.com/vMLGYtkIkW — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2026

También estarán disponibles los estacionamientos soterrados del Centro de Atención al Contribuyente, en Calidonia, donde se ofrecerá una hora de estacionamiento gratuito.

¿Qué placas se pueden retirar y cuáles son los requisitos?

La Alcaldía de Panamá informó que los propietarios de vehículos con placas correspondientes a los meses de enero a agosto de 2026 ya pueden realizar el retiro, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con paz y salvo municipal.

Tener pagado el impuesto de circulación.

Mantener vigente el revisado vehicular.

Antes de acudir, los contribuyentes pueden consultar el estado de su placa en la plataforma oficial de la Alcaldía de Panamá: https://tributos.pty.gob.pa/Public/PlateSt.

La entidad recomienda verificar la disponibilidad de la placa y cumplir con los requisitos establecidos para facilitar el trámite.