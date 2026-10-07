Se llevaron 12 pacas de arroz del IMA: un adulto y dos menores fueron aprehendidos

Un adulto y dos menores de edad fueron aprehendidos por su presunta vinculación con el hurto de aproximadamente 12 pacas de arroz de una agrodistribuidora del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ubicada en Pueblo Nuevo, comarca Ngäbe-Buglé.

¿Qué ocurrió en la agrodistribuidora del IMA?

El IMA informó que este miércoles personal de la institución detectó que se había registrado un ingreso forzado a la agrodistribuidora de Pueblo Nuevo. Tras detectar lo ocurrido, el encargado de las instalaciones presentó una denuncia formal ante la Casa de Justicia Comunitaria de Paz.

Tres personas, un adulto y dos menores de edad, fueron aprehendidas por estar presuntamente vinculadas al hurto en una agrodistribuidora del IMA



Este miércoles, personal del IMA detectó el ingreso forzado a la agrodistribuidora de Pueblo Nuevo, Comarca Ngäbe Buglé.#ConPasoFirme pic.twitter.com/z3IPEJ2tdb — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 7, 2026

Según el reporte preliminar, fueron sustraídas aproximadamente 12 pacas de arroz, valoradas en B/.150.00.

Unidades Linces de la Policía Nacional intervinieron y lograron la aprehensión de tres personas presuntamente relacionadas con el hecho: un adulto y dos menores de edad.

Localizan mercancía sustraída en una residencia

Al momento de la verificación, el propietario de la vivienda se hizo presente en el lugar y admitió haber comprado las pacas de arroz a los presuntos infractores.



Los sospechosos y evidencias recuperadas fueron remitidos a las autoridades competentes. #ConPasoFirme pic.twitter.com/gEKNDOHCyD — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 7, 2026

Las investigaciones de campo condujeron a las autoridades hasta una residencia ubicada en el mismo sector, donde presuntamente había sido vendida la mercancía sustraída.

De acuerdo con la información suministrada por el IMA, el propietario de la vivienda se presentó durante la verificación y manifestó haber comprado las pacas de arroz a los presuntos implicados.

Los aprehendidos y las evidencias recuperadas fueron remitidos a las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.