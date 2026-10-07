IMA Naviferias 2026: conoce los alimentos, precios y fechas de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las Naviferias 2026 se realizarán en diferentes fechas y puntos del país, tanto en la ciudad de Panamá como en el interior.

Para este año, se estima la venta de alrededor de 500 mil cajas navideñas, como parte de las jornadas que se desarrollarán durante diciembre.

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Conozca las fechas de las Naviferias

En las provincias de Chiriquí, Bugaba y Herrera, las Naviferias están programadas del 4 al 6 de diciembre.

Mientras que en la ciudad de Panamá todavía no se ha definido una fecha exacta, debido a que se realizan ajustes para establecer la logística de las jornadas. De manera preliminar, se contempla que estas actividades se desarrollen entre el 15 y el 20 de diciembre.

¿Cuál es el costo de las cajas navideñas?

Las cajas navideñas tendrán un costo de B/.15.00.

¿Qué alimentos tendrá la caja navideña?

Cada caja incluirá:

5 libras de arroz.

Maíz pilado.

Sal.

Guandú.

Una lata de piña en rodajas.

Azúcar.

Una pieza de jamón panameño.

IMA pide evitar filas durante la madrugada

Las autoridades del IMA exhortaron a la población a no acudir a los puntos de venta durante la madrugada, debido a que se están implementando mecanismos para agilizar el proceso de compra y evitar situaciones de “juega vivo” durante las ferias.

El llamado busca que los asistentes puedan adquirir las cajas navideñas de manera ordenada y segura, mientras las autoridades terminan de definir la logística de las jornadas en cada punto del país.