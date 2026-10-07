Arroz, aceite, pastas y más: así es la nueva Tienda del Pueblo en Changuinola

IMA - Tienda del Pueblo en Changuinola

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inauguró este miércoles una nueva Tienda del Pueblo en Finca 6 de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, donde los consumidores podrán encontrar diferentes productos alimenticios a bajo costo. Con esta apertura, la institución alcanza su tienda N.° 17.

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¿Qué ofrece la nueva Tienda del Pueblo del IMA en Changuinola?

La nueva instalación cuenta con aire acondicionado y dispone de una variedad de productos de consumo para la población.

Entre los artículos disponibles se encuentran:

Arroz.

Granos.

Productos enlatados.

Aceite.

Sal.

Azúcar.

Pastas.

Estos productos son ofrecidos a bajo costo, según la información proporcionada sobre la nueva sede.

IMA inaugura su Tienda del Pueblo N.° 17

En el acto de inauguración participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el director general del IMA, Nilo Murillo.

La apertura de la sede en Finca 6 amplía la presencia de las Tiendas del Pueblo del IMA y brinda un nuevo punto para la adquisición de alimentos en Changuinola.