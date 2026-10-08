Se hacía pasar por brujo: investigan a hombre por presuntos casos de violación sexual en Chiriquí

Un hombre de 68 años enfrenta cargos por la presunta comisión de los delitos de violación sexual y privación de libertad de una mujer adulta, en un caso investigado por las autoridades en la provincia de Chiriquí.

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De acuerdo con la información suministrada, el ciudadano permanece bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones relacionadas con este y otros casos denunciados.

¿Cuál habría sido el modus operandi?

Según un comunicado del Ministerio Público, el hombre presuntamente se hizo pasar por brujo y le habría dicho a la víctima que tenía espíritus malignos. Supuestamente, le indicó que debía mantener relaciones sexuales durante varios días para expulsarlos.

La mujer fue encontrada por unidades de la Policía Nacional y otros agentes de seguridad durante un allanamiento realizado en la residencia del sospechoso, ubicada en el sector de Potrerillos Abajo, en Chiriquí.

Investigan otras denuncias

Las autoridades también investigan otras denuncias por presuntos delitos de violencia sexual que estarían vinculadas al mismo ciudadano.

Según la información proporcionada, en dos de los casos denunciados el hombre presuntamente ofrecía oportunidades laborales a través de redes sociales y citaba a las interesadas en su vivienda para realizar entrevistas de trabajo. En esas circunstancias, aparentemente habría abusado sexualmente de dos mujeres.

Además, el ciudadano tendría una condena previa por violación sexual relacionada con un hecho ocurrido en la ciudad capital, según los antecedentes mencionados en el caso.

Ministerio de la Mujer pide tomar precauciones

Ante estos hechos, Wendy Aguirre, representante del Ministerio de la Mujer, hizo un llamado a las mujeres a tomar precauciones al buscar empleo y verificar la información de las ofertas laborales antes de acudir a una entrevista.

La funcionaria recomendó comprobar la procedencia de las vacantes y tener cuidado con las personas que citan a las aspirantes en lugares privados.

También aconsejó informar a familiares o personas de confianza sobre el lugar al que se dirigen, con quién se reunirán y a qué hora tienen previsto hacerlo.

Estas medidas pueden ayudar a que las personas de confianza conozcan los planes y puedan actuar si surge alguna situación de riesgo.

Wendy Aguirre, representante del Ministerio de la Mujer. Treporta

El hombre permanece detenido

De acuerdo con la información suministrada, el hombre se encuentra bajo detención provisional mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias.

El caso incluye al menos cuatro investigaciones relacionadas con presunta violación sexual y otra por privación de libertad, según los datos proporcionados.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes en cada proceso, respetando la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.