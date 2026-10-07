Nueve allanamientos en La Chorrera: operativo deja cinco hombres aprehendidos

Cinco hombres fueron aprehendidos en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste , durante la operación “No a la Violencia”, desarrollada por el Ministerio Público con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Los aprehendidos son investigados por su presunta vinculación con distintos casos de violencia doméstica.

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Operación “No a la Violencia”: ¿Dónde se realizaron los allanamientos?

La Procuraduría General de la Nación informó que la operación estuvo a cargo de la Sección Especializada de Familia de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, con apoyo de unidades de la DIJ de la Policía Nacional.

Durante el operativo se realizaron diligencias de allanamiento y registro en nueve puntos ubicados en los corregimientos de:

Guadalupe.

Iturralde.

El Coco.

Barrio Colón.

Todos los puntos intervenidos se encuentran en el distrito de La Chorrera.

¿Por qué eran requeridos los cinco hombres?

Según las investigaciones que adelanta la Fiscalía, los cinco aprehendidos mantenían órdenes de aprehensión relacionadas con distintos hechos ocurridos entre 2023 y 2026.

Los casos investigados incluyen presuntas agresiones físicas contra familiares y parejas, además de actos de hostigamiento contra exparejas. Las cinco personas serán puestas a disposición de un Tribunal de Garantías, donde se deberá determinar su situación jurídica.

La Procuraduría General de la Nación señaló que continuará ejerciendo las acciones correspondientes ante los tribunales, respetando los derechos de las personas involucradas y las disposiciones establecidas en la Constitución y la ley.