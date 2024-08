Canelo Álvarez: ¿Cuándo será su próxima pelea?

View this post on Instagram

Álvarez, 61-2-2 con 39 nocauts, arriesga sus coronas de la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo contra el aspirante mejor clasificado de la AMB en la división de las 168 libras.

Berlanga, estadounidense de ascendencia puertorriqueña, tiene un balance de 22-0 y 17 nocauts. Llega a su primer combate por el título mundial tras derrotar por nocaut en el sexto asalto al irlandés Padraig McCrory en febrero.

"Estoy muy contento por esta pelea entre México y Puerto Rico", dijo Álvarez. "Estoy orgulloso de contribuir a este legado y enfrentar a un oponente como Edgar Berlanga añade aún más emoción y significado a este evento".

