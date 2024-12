Dino Mon cuestiona inconsistencias en la discusión de las reformas a la CSS

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1870879414264758510?t=-KhzAHfB9MV3-YyS7EN5xw&s=19&partner=&hide_thread=false “Todas esas cosas hay que analizarlas en materia económica porque cualquier cosa que tú le toques a la solución alguien va a tener que pagarla y ya el gobierno dijo este es mi límite, entonces si los empresarios no ponen la cuota desde el inicio y la escalonan entonces alguien… pic.twitter.com/Tmug1k6CC9 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 22, 2024

El director criticó que, tras una extensa gira nacional donde la Asamblea recopiló aportes de diversos sectores, se delegue ahora la evaluación a una comisión externa. “¿Para qué se hizo todo esto si al final una comisión tripartita decidirá?”, planteó.

Aspectos clave pendientes según Dino Mon

Mon destacó que los temas centrales de las reformas, como los tres años de sostenibilidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y las inversiones del fondo, siguen siendo los más relevantes. Señaló que las discusiones deberían centrarse en estos puntos, ya que cualquier cambio en ellos afectará la viabilidad financiera de la institución.

Cuotas y financiamiento

Explicó que si la propuesta del gobierno sobre las cuotas obrero-patronales se escalona más en el tiempo, el costo aumentará y alguien deberá asumirlo. "El gobierno ya estableció un límite, y si los empresarios no aportan desde el inicio, esa diferencia tendrá que cubrirse de alguna manera."

Mon defendió la necesidad de dotar al director de la CSS de mayor autonomía administrativa para resolver problemas logísticos, como la compra de medicamentos e insumos. "No importa si me limitan en otros aspectos, pero no voy a renunciar al deber de garantizar medicamentos y servicios en tiempo y forma para los panameños", enfatizó.

Subrayó que cualquier cambio en las propuestas debe analizarse desde una perspectiva económica, ya que inevitablemente alguien tendrá que asumir los costos adicionales que generen las modificaciones.

Las declaraciones de Dino Mon resaltan las tensiones y desafíos que enfrenta la reforma de la CSS, una institución clave para el bienestar de los panameños. La discusión sigue siendo un tema crucial en la agenda política y social del país.