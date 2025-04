Copa Airlines ampliará su red de destinos en Argentina a partir de septiembre de 2025

Los vuelos hacia Tucumán operarán los lunes, miércoles y sábados desde el 24 de septiembre. El vuelo partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a las 4:35 p.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional teniente Benjamín Matienzo en Tucumán a las 12:34 a.m. (hora local). El vuelo de regreso saldrá de Tucumán los martes, jueves y domingos a la 1:50 a.m. (hora local), aterrizando en Panamá a las 5:35 a.m. (hora local).